C'est la journée des enfants à l'Autodrome Chaudière

Le pilote Jeff Côté domine le classement de la Série ACT LMS Québec

7 août 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Rock Bouffard

La Série ACT LMS Québec XPN World sera transporte à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction ce samedi 9 août, dans le cadre du Beauce Technologie 150

Avec seulement quatre programmes à faire cette saison, la tâche devient immense pour les équipes qui aspirent encore à rejoindre Jeff Côté (#51QC) qui domine le classement avec cinq victoires en poche cette saison.  Seuls Patrick Laperle et Alexendre Tardif, deux pilotes occasionnels en ACT Québec, ont réussi à battre l’équipe de Beauceville jusqu’à présent.  

Plusieurs amateurs font des pronostics à savoir quel pilote sortira un lapin de son chapeau et parviendra à remporter une victoire face à Côté.  Parmi les noms qui circulent, on entend régulièrement ceux de Dany Gariépy (37QC) qui connaît une saison remarquable.  Dany Trépanier (19QC) est pour plusieurs un candidat très sérieux à la victoire en 2025, lui qui fait montre d’une grande constance et d’un flair hors du commun.

Les équipes qui occupent le haut du classement ont toutes démontré de très belles choses depuis le début de la saison et il ne serait pas non plus surprenant de voir Louis-Philippe Lauzier (#72QC) réussir un tour de magie ce week-end, lui qui est particulièrement performant dans les courses de 150 tours.  S’il obtient une bonne position de départ à la suite des qualifications, il a tout le talent nécessaire pour mener son équipe à la victoire.  Patrick Cliche (#44QC), de Lévis, a démontré lors du dernier programme que la malchance semble définitivement derrière lui et qu’il est toujours dans la mêlée.  Lui aussi peut espérer tenir dans ses mains le fameux drapeau à damier Sonoco Race Fuel.

Quelques autres pilotes ont attiré l’attention dans les dernières semaines.  C’est le cas de Michael Lavoie (#78QC) qui, bien qu’il arbore les couleurs de la Série ACT US, a principalement participé aux courses de Vallée-Jonction cette saison.  Son parcours en 2025 est très intéressant puisqu’il compte une 2e et une 3e place en finale.  La course de samedi portant le nom de l’un de ses commanditaires, il voudra certainement mettre le paquet pour rafler la victoire en son honneur.  Philippe Poulin (#33P) et Félix Gratton (#6QC) ont aussi tiré leur épingle du jeu avec des apparitions régulières parmi les meneurs. Il faudra aussi les surveiller de près samedi prochain.

Pilote américain
Les pilotes du Québec auront aussi comme adversaire un pilote du Vermont.  Marcel Gravel (#86VT) sera l’invité de l’équipe de Michael Lavoie dont les membres ont préparé une voiture spécialement pour l’occasion.  Gravel occupe actuellement le 4e rang de la division Late Model sur la piste de Thunder Road Speed Bowl à Barre.  Il compte six victoires en carrière sur cette piste, dont une, dans le cadre du mythique Milk Bowl en 2024. 

Samedi aussi, le groupe Wave tiendra son 3e défi de la saison.  Les équipes admissibles cette semaine sont celles de Félix Gratton, Christopher Bédard (#15QC), Jimmy Lehoux (#16QC), Cédric Lemay (#16L), Junior Lehoux (#21L), Carl Poulin (#57QC), Daniel Verner (#65QC), Simon Roussin (#66QC) et Jonathan Desbiens (#92QC).  

Enfin, c'est la journée des enfants qui sera célébrée sur la piste. Plusieurs équipes offriront des cadeaux aux jeunes dans le cadre de cette grande fête annuelle. Les équipes participantes sont identifiées dans la liste des présences disponible sur la page Facebook de la série.  Les amateurs retrouveront un bouquet de ballons pour les repérer facilement.

Le programme principal des courses débute à 15 h.

Rédaction: Rock Bouffard, responsable des communications
 

