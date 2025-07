Une 6e place pour le Drakkar de Beauce

La Série ACT LMS Québec et l’American Canadian Tour faisaient un arrêt en duo à l’Autodrome Montmagny, samedi, pour la présentation du CAN-AM 200. Avec 37 équipes de courses de stock-car de niveau élite, on retrouvait tous les pilotes réguliers de la série québécoise et un peloton significatif de pilotes provenant du nord-est des ...