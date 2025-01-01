Nous joindre
Dans la 120e rue

Saint-Georges: intervention des pompiers en cours chez Venture

durée 14h51
14 août 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les pompiers sont en intervention à l'usine de production principale de Venture, situé sur la 120e rue à Saint-Georges, après qu'un produit dangereux se soit déversé à l'intérieur.

Tous les employés sont à l'extérieur pour éviter de respirer ce produit, mais personne n'a été blessé.

Selon Éric Faucher, directeur général de Venture, les services d'urgences ont été alertés en raison d'un risque de présence d'ammoniaque. Pour la même raison, les lieux sont en ce moment aérés le plus possible. 

La circulation est présentement fermée dans le secteur, au croisement de la 120e rue et de la 8e avenue.

Plus de détails suivront.

