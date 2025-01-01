Une sortie de route entraine une panne de courant à Saint-Martin et Saint-René

Un véhicule a fait une sortie de route ce jeudi matin, vers 6 h, sur la route 204 entre Saint-Georges et Saint-Martin.

Un poteau électrique a été endommagé suite à l'impact avec le pickup, ce qui a engendré une coupure de courant pour 1 087 foyers de Saint-Martin et de Saint-René. Cependant, une équipe d'Hydro-Québec est à l'ouvrage pour que l'électricité soit remise vers 9 h.

Une portion de la route 204 est fermée le temps de leur intervention, entre la route 269 et la route Maheux. Un détour est prévu.

Deux personnes ont été très légèrement blessées dans l'accident et transportées au centre hospitalier par prévention.