Environnement Canada

Veille d'orages violents sur la région

durée 15h00
13 août 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Environnement Canada vient d'émettre une alerte de veille d'orages violents, qui pourraient se produire cet après-midi et ce soir sur la région.

La température sera à la baisse pour atteindre 24°C cet après-midi, avec un facteur Humidex à 37 °C, et un indice UV de 8 ou très élevé.

Demain, on prévoit quelques averses cessant tôt en après-midi. Alternance de soleil et de nuages par la suite. Maximum 26. Humidex 31. Indice UV de 5 ou modéré.

 

 

