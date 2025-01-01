Veille d'orages violents sur la région

Environnement Canada vient d'émettre une alerte de veille d'orages violents, qui pourraient se produire cet après-midi et ce soir sur la région.

La température sera à la baisse pour atteindre 24°C cet après-midi, avec un facteur Humidex à 37 °C, et un indice UV de 8 ou très élevé.

Demain, on prévoit quelques averses cessant tôt en après-midi. Alternance de soleil et de nuages par la suite. Maximum 26. Humidex 31. Indice UV de 5 ou modéré.