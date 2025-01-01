Nous joindre
Dès la nuit tombée

Le ciel promet un spectacle grandiose avec les Perséides et un duo Vénus-Jupiter

12 août 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les amateurs d’astronomie et de nature auront de quoi se réjouir cette nuit du 12 au 13 août alors que deux événements célestes viendront illuminer le ciel québécois : le pic de la pluie d’étoiles filantes des Perséides et le rapprochement exceptionnel entre Vénus et Jupiter à l’aube.

Phénomène annuel très attendu, les Perséides se produisent lorsque la Terre traverse un nuage de débris laissé par la comète Swift-Tuttle. Ces poussières et petits cailloux pénètrent dans l’atmosphère à une vitesse vertigineuse de 50 km par seconde, produisant de brillantes traînées lumineuses.

En 2025, la période d’activité s’étend du 17 juillet au 24 août, avec un maximum prévu cette nuit. Jusqu’à 100 étoiles filantes par heure pourraient être observées au moment fort, soit plus d’une par minute en théorie. Toutefois, la Lune gibbeuse pourrait masquer les moins lumineuses, laissant place aux plus brillantes et aux spectaculaires bolides, visibles même en présence de pollution lumineuse.

Pour en profiter, il est conseillé de d'installer dans un lieu sombre et dégagé, à l’écart des lumières Même si elles semblent provenir de la constellation de Persée, les Perséides peuvent apparaître n’importe où dans le ciel. L’important est de balayer une large portion du ciel, idéalement vers le nord-est.

Revivez le passage d'un bolide dans le ciel beauceron ce samedi 9 août :

Un duo planétaire rare à l’aube

En plus de cette pluie d’étoiles filantes, les lève-tôt (ou les couche-tard) pourront assister à un rapprochement entre Vénus, l’étoile du Berger, et Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Dès le 7 août, elles étaient déjà visibles dans le même champ de jumelles, mais cette nuit, elles seront séparées de moins d’un degré à l’aube.

Aux jumelles ou au télescope, les observateurs pourront admirer les deux planètes côte à côte, Jupiter accompagnée de ses satellites et Vénus sous forme gibbeuse.

