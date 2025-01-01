L'indice de danger d'incendie en forêt très élevé en Beauce-Applaches

L'indice de danger d'incendie en forêt est de niveau très élevé en Beauce-Applaches, selon le relevé de la SOPFEU (Société pour la prévention des incendies de forêt) publié aujourd'hui.

En effet, les très faibles précipitations de pluie des dernières semaines et la température caniculaire ces jours-ci ont provoqué un assèchement prononcé des sols et affecté grandement la végétation, notamment les broussailles, buissons et fourrés.

Même s'il n'y a aucun incendie actif sur le territoire, l'organisme invite la population à avoir des comportements sécuritaires car, chaque année, 80 % des incendies de forêt sont causés par l’activité humaine.

Les trois principaux agents qui allument des foyers d'incendie en forêt sont les articles de fumeur, les feux de camp et le brûlage de rebuts. Les déplacements en véhicules tout-terrain sont aussi un facteur de risque, surtout lorsque l'indice de danger est de niveau très élevé.

Situation au Québec

Contrairement aux Prairies canadiennes et aux provinces atlantiques (sauf l'Île-du-Prince-Édouard), la saison des incendies demeure exceptionnellement calme au Québec, avec un mois de juillet qui a affiché le plus faible nombre de feux en dix ans — soit un total près de quatre fois inférieur à la moyenne, selon les données publiées par la SOPFEU.

Ainsi, 17 % des feux survenus au cours du dernier mois ont pour origine des articles de fumeur, tandis que 22 % des incendies ont été causés par des feux de camp échappés ou mal éteints. Les cendres chaudes d’un foyer, un véhicule tout terrain et des opérations forestières ont également causé chacun un incendie.

Cependant, avec les températures brutales qui perdurent depuis la début du mois d'août, la situation pourrait changer. Beaucoup sont encore en vacances estivales, alors que les amateurs de plein air, qui sont à l’origine de près du tiers des incendies, sont très actifs à ce temps de l’année. La SOPFEU invite donc la population à redoubler de vigilance au cours des semaines à venir afin d’«éviter les feux évitables».