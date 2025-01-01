Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Relevé de la SOPFEU

L'indice de danger d'incendie en forêt très élevé en Beauce-Applaches

durée 15h30
13 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'indice de danger d'incendie en forêt est de niveau très élevé en Beauce-Applaches, selon le relevé de la SOPFEU (Société pour la prévention des incendies de forêt) publié aujourd'hui.

En effet, les très faibles précipitations de pluie des dernières semaines et la température caniculaire ces jours-ci ont provoqué un assèchement prononcé des sols et affecté grandement la végétation, notamment les broussailles, buissons et fourrés.

Même s'il n'y a aucun incendie actif sur le territoire, l'organisme invite la population à avoir des comportements sécuritaires car, chaque année, 80 % des incendies de forêt sont causés par l’activité humaine.

Les trois principaux agents qui allument des foyers d'incendie en forêt sont les articles de fumeur, les feux de camp et le brûlage de rebuts. Les déplacements en véhicules tout-terrain sont aussi un facteur de risque, surtout lorsque l'indice de danger est de niveau très élevé.

Situation au Québec

Contrairement aux Prairies canadiennes et aux provinces atlantiques (sauf l'Île-du-Prince-Édouard), la saison des incendies demeure exceptionnellement calme au Québec, avec un mois de juillet qui a affiché le plus faible nombre de feux en dix ans — soit un total près de quatre fois inférieur à la moyenne, selon les données publiées par la SOPFEU.

Ainsi, 17 % des feux survenus au cours du dernier mois ont pour origine des articles de fumeur, tandis que 22 % des incendies ont été causés par des feux de camp échappés ou mal éteints. Les cendres chaudes d’un foyer, un véhicule tout terrain et des opérations forestières ont également causé chacun un incendie.

Cependant, avec les températures brutales qui perdurent depuis la début du mois d'août, la situation pourrait changer. Beaucoup sont encore en vacances estivales, alors que les amateurs de plein air, qui sont à l’origine de près du tiers des incendies, sont très actifs à ce temps de l’année. La SOPFEU invite donc la population à redoubler de vigilance au cours des semaines à venir afin d’«éviter les feux évitables».

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un spectacle céleste imprévu s’invite à l'observation des Perséides en Beauce

Publié le 13 août 2025

Un spectacle céleste imprévu s’invite à l'observation des Perséides en Beauce

Les observateurs réunis dans la nuit de mardi à mercredi pour admirer le maximum de la pluie d’étoiles filantes des Perséides ont eu droit à une surprise de taille : le passage spectaculaire du deuxième étage de la fusée Ariane 6, en phase de désorbitation. Au sommet du Mont-Mégantic, où l’ASTROLab organisait une soirée publique d’observation, ...

LIRE LA SUITE
Veille d'orages violents sur la région

Publié le 13 août 2025

Veille d'orages violents sur la région

Environnement Canada vient d'émettre une alerte de veille d'orages violents, qui pourraient se produire cet après-midi et ce soir sur la région. La température sera à la baisse pour atteindre 24°C cet après-midi, avec un facteur Humidex à 37 °C, et un indice UV de 8 ou très élevé. Demain, on prévoit quelques averses cessant tôt en après-midi. ...

LIRE LA SUITE
Le ciel promet un spectacle grandiose avec les Perséides et un duo Vénus-Jupiter

Publié le 12 août 2025

Le ciel promet un spectacle grandiose avec les Perséides et un duo Vénus-Jupiter

Les amateurs d’astronomie et de nature auront de quoi se réjouir cette nuit du 12 au 13 août alors que deux événements célestes viendront illuminer le ciel québécois : le pic de la pluie d’étoiles filantes des Perséides et le rapprochement exceptionnel entre Vénus et Jupiter à l’aube. Phénomène annuel très attendu, les Perséides se produisent ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge