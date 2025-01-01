Le Salon du livre « La jeunesse s’invite aux plumes de chez nous » attire les foules

L’édition 2025 du salon du livre familial La jeunesse s’invite aux plumes de chez nous, propulsé par Parrainage Jeunesse, a attiré petits et grands ce samedi 9 août à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Plus de 30 auteurs et organismes locaux étaient présents pour célébrer la lecture et la créativité, dans une ambiance chaleureuse qui a su charmer les visiteurs.

Tout au long de la journée, animations littéraires variées, rencontres d’auteurs et séances de dédicaces se sont enchaînées. Plus de soixante enfants ont aussi eu l’occasion de choisir un livre gratuitement parmi une sélection offerte par Parrainage Jeunesse, un geste très apprécié. « L’initiative nous permettra aussi de remettre 200 livres gratuits à des jeunes de la communauté et de notre organisme », a précisé le directeur général, Jean-François Fecteau.

La conférence de l’auteur bien connu Dominic Bellavance a figuré parmi les moments marquants, captivant l’auditoire par son authenticité, sa passion pour l’écriture et son humour. Les visiteurs ont également pu échanger avec plusieurs auteurs de la région, dont Averty Ndzoyi, auteur et entrepreneur social installé en Beauce depuis huit ans.

Pour sa première participation, Averty Ndzoyi a présenté ses deux ouvrages phares : L’Ombre qui parle, un roman sur la résilience face à l’injustice, et Comment sortir de la pauvreté générationnelle ?, un essai proposant des solutions concrètes pour briser le cycle de la pauvreté.

« La littérature africaine n’appartient pas qu’à l’Afrique. Elle parle de l’humanité entière, avec ses blessures, ses espoirs et sa quête de sens. En la partageant ici, je veux bâtir des ponts entre les cultures et montrer que nos histoires sont universelles », a expliqué l'auteur.

Tout au long de la journée, il a rencontré ses lecteurs, dédicacé ses livres et partagé les coulisses de ses écrits. « Je me suis senti utile. Voir que mes livres touchent les gens et suscitent des conversations profondes est la plus belle des récompenses », a-t-il complété.

Fondatrice de l’événement, Myriam Busque s’est dite « très fière de cette 4e édition ». Elle a souligné que « la collaboration avec Parrainage Jeunesse a permis de bonifier l’événement à sa juste valeur » et exprimé le souhait de « réitérer cette collaboration pour une prochaine édition ».

Cette édition a bénéficié d’un soutien financier de PRECA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches) et du gouvernement du Québec, dans le cadre d’une entente visant la réussite éducative des jeunes dans la région.