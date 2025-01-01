Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

À Saint-Elzéar

Vif succès pour le Festival des Perséides du Mont-Cosmos

durée 16h15
11 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

L’Observatoire du Mont-Cosmos, à Saint-Elzéar, a accueilli ce samedi 9 août entre 300 et 350 visiteurs à l’occasion de son traditionnel Festival des Perséides.

L’événement, tenu sous un ciel dégagé, a permis aux curieux et passionnés d’astronomie de profiter d’un programme varié.

Au cours de la journée, les participants ont pu observer le soleil, visiter les installations de l’observatoire et échanger avec les membres du Club de radio-amateur du Québec (CRAQ).

Deux conférences ont également été présentées par des étudiants du Groupe de recherche en astrophysique de l’Université Laval (GRAUL). En soirée, l’attention s’est tournée vers l’observation des Perséides et du ciel nocturne, guidée par les spécialistes sur place.

« Ça s’est très bien passé avec une bonne météo », a résumé David Trudelle, président de l’Observatoire du Mont-Cosmos.

Les deux derniers rendez-vous de la saison auront lieu le 23 août et le 20 septembre.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Festifilm de la Beauce: Félix-Antoine Duval en sera le porte-parole

Publié à 10h00

Festifilm de la Beauce: Félix-Antoine Duval en sera le porte-parole

Les organisateurs du Festifilm de la Beauce viennent d'annoncer que Félix-Antoine Duval agira comme porte-parole de la 19e rencontre cinématographique, qui aura lieu du 5 au 7 septembre à Saint-Séverin. En effet, l'acteur et comédien originaire de Beauceville a accepté ce rôle de soutien et de promotion de l'événement. Diplômé en option ...

LIRE LA SUITE
Vicky Pomerleau cultive le kiwi nordique

Publié hier à 18h00

Vicky Pomerleau cultive le kiwi nordique

En plus de son travail d’ingénieur et de l’aide qu’elle apporte à ses parents producteurs de bleuets, Vicky Pomerleau cultive les kiwis nordiques. À défaut d’être poilus et gros, ce petit fruit vert a la même texture et le même goût que les kiwis que l’on trouve habituellement en supermarché. Ils sont un peu plus doux. C’est en 2012 que la ...

LIRE LA SUITE
Retour en images sur l'Expo agricole de Beauce

Publié hier à 16h15

Retour en images sur l'Expo agricole de Beauce

La 59e édition de l’Expo agricole de Beauce s'est tenu toute la fin de semaine à Saint-Honoré-de-Shenley, et ce, pour le plus grand bonheur des amateurs d'animaux et de tracteurs. Ainsi, les visiteurs ont eu l’occasion d’assister aux jugements de chevaux, vaches et petits animaux, ainsi qu’aux compétitions de poneys et chevaux miniatures. Il ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge