Vif succès pour le Festival des Perséides du Mont-Cosmos

L’Observatoire du Mont-Cosmos, à Saint-Elzéar, a accueilli ce samedi 9 août entre 300 et 350 visiteurs à l’occasion de son traditionnel Festival des Perséides.

L’événement, tenu sous un ciel dégagé, a permis aux curieux et passionnés d’astronomie de profiter d’un programme varié.

Au cours de la journée, les participants ont pu observer le soleil, visiter les installations de l’observatoire et échanger avec les membres du Club de radio-amateur du Québec (CRAQ).

Deux conférences ont également été présentées par des étudiants du Groupe de recherche en astrophysique de l’Université Laval (GRAUL). En soirée, l’attention s’est tournée vers l’observation des Perséides et du ciel nocturne, guidée par les spécialistes sur place.

« Ça s’est très bien passé avec une bonne météo », a résumé David Trudelle, président de l’Observatoire du Mont-Cosmos.

Les deux derniers rendez-vous de la saison auront lieu le 23 août et le 20 septembre.