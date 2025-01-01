Un bilan positif pour le 5e Beauce Rock

Les responsables du 5e festival Beauce Rock dressent un bilan positif de l'événement musical, qui s'est tenu la fin de semaine dernière au Parc de l'Île ronde à Beauceville.

«Ce n'est pas notre meilleure année en terme de foule, mais ça s'est bien passé«, a commenté Gauthier Robitaille, un des quatre membres du comité organisateur, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Il estime à environ 800 le nombre de spectatrices et de spectateurs qui ont assisté aux spectacles des trois soirées.

Malgré le temps ensoleillé, la température était un peu trop élevé pour certains, qui ont préféré rester dans le confort de leur piscine plutôt que de se rendre sur le site pour apprécier les prestations musicales.

«Bien des gens qui sont venus sont repartis plus tôt à la maison», a signalé M. Robitaille.

Il croit que le festival devrait faire ses frais, ce qui permettra de rembourser les dettes de l'an dernier. Il espère que l'activité pourra être de nouveau présentée en 2026.

Photos: Léa Arnaud/EnBeauce.com