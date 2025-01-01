Soirée hommage pour les 95 ans de la Chambre de commerce de Saint-Georges

Dans le cadre des célébrations du 95ᵉ anniversaire de la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG), une soirée hommage réunira, le 9 octobre prochain, les anciens présidents, les membres de leurs conseils d’administration ayant marqué l’histoire de l’organisation, ainsi que les gens d’affaires de la grande région.

L'événement, qui prendra place au centre des congrès Le Georgesville, sera l’occasion de «revivre des moments marquants, de souligner l’apport précieux des bâtisseurs et de mettre en lumières les générations d’entrepreneurs qui ont façonné, et le font encore aujourd’hui le milieu d’affaires georgien», signalent les organisateurs.

La soirée est préparée en collaboration avec la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, qui tiendra un encan silencieux sur place, comprenant plusieurs œuvres réalisées par des étudiants en arts visuels du cégep régional.

Tous les profits seront versés à la Fondation, qui soutient chaque année des milliers d’étudiants des campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic, sous forme des bourses d’études et de soutien de projets pédagogiques novateurs. L'organisme verse aussi des montants pour améliorer les infrastructures du cégep, ce qui assure un environnement propice à l’épanouissement et à la réussite du parcours scolaire.

Les intéressés peuvent dès maintenant réserver leur place en s'inscrivant directement sur le site Internet de la Chambre de commerce de Saint-Georges.