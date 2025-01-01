Déjeuner-conférence sur l'intelligence artificielle appliquée en fabrication

Le déjeuner-conférence du 11 septembre prochain, organisé par le Conseil économique de Beauce (CEB), sera à saveur technologique avec pour thème L’IA appliquée à la fabrication: deux exemples concrets à votre portée.

À cette occasion, les convives pourront entendre deux conférenciers.

D'abord, Rémi Dion, associé et vice-président d’Explorai, une entreprise qui a accompagné plus de 80 compagnies à mettre à profit leurs données dans des secteurs comme le recyclage, le transport, la mode, l’agriculture et les technologies de l’information.

Le second sera la président et directeur général de Métal Marquis, Patrick Perreault, qui pilote le virage technologique de l’organisation, misant sur l’automatisation et la robotique collaborative pour transformer les opérations.

Les applications concrètes qui seront présentés sont le WeldAlly, un bras robotisé qui exécute des soudures complexes grâce à un simple scan 3D, sans expertise en programmation requise; ainsi que Estim.ai, une IA qui lit automatiquement les plans techniques pour fournir des estimations rapides et fiables.

Ce déjeuner-conférence aura lieu le jeudi 11 septembre à compter de 7 h, au centre des congrès Le Georgesville.

Les intéressés sont prier de noter qu'en raison de la forte popularité des déjeuners, le nombre maximum de participants par entreprise sera strictement respecté en fonction de la catégorie de membership au CEB.

