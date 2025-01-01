Début d'incendie dans les locaux de SI Tactic

Les pompiers du Service de Sécurité Incendie (SSI) de Saint-Georges ont été appelés vers 20h15, ce vendredi 15 août, pour un début d'incendie au 2050, 127e rue, dans les locaux de SI Tactic.

Lors de leur arrivée, les pompiers sont rentrés pour faire des vérifications et de la fumée était visible à l'intérieur à cause de l'incendie qui avait débuté en arrière du bâtiment.

Ces derniers ont alors complété l'extinction de l'incendie qui n'a provoqué ni blessé, ni dégât majeur, selon Frédéric Morin, directeur du SSI.

Les pompiers ont terminé leur intervention en ventilant les lieux pour faire évacuer la fumée présente à l'intérieur.