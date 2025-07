Nashville en Beauce : ambiance bonifiée et grandes nouveautés

L’organisation de Nashville en Beauce promet une 15e édition des plus festives, avec une programmation encore plus riche et des nouveautés qui transformeront Saint-Prosper en véritable capitale country du 30 juillet au 3 août.

Parmi les moments forts de l’événement, les organisateurs misent sur les spectacles de Guylaine Tanguay et de Maxime Landry, deux artistes phares de la scène country québécoise, ainsi que sur le spectacle du Rousse Country Band le vendredi soir.

« On a bien hâte, mais c’est beaucoup, beaucoup de travail. Depuis le début juillet, je suis à temps plein là-dessus », a confié Isabelle Guay, présidente du festival.

En nouveauté cette année, les festivaliers pourront participer à une après-midi folklorique, à un tournoi de poker, à une soirée bingo et à une parade animée par un groupe de 30 musiciens venus de Québec. Côté danse, le site vibrera au rythme des 15 professeurs invités, présents pour enseigner aux curieux et faire bouger les plus expérimentés, notamment lors d’un « 12 heures de danse » le samedi.

Autre nouveauté : l’ajout du Tiki-Rio Quirion Bar, un coin extérieur au décor soigné et à l’ambiance DJ, avec une piste de danse aménagée. « On a mis des dizaines d’heures sur l’ambiance, la décoration et l’éclairage. C’est super de voir les gens sourire, ne pas savoir où aller tellement il y a du choix », a ajouté Isabelle Guay.

Avec quatre scènes de musique, une fermette, des jeux gonflables pour enfants et une atmosphère chaleureuse, le site du festival a été pensé pour plaire à toute la famille. « C’est un événement gratuit, mais pour continuer d’offrir cette qualité, on a dû instaurer un stationnement payant de 5 $ cette année. On espère que les gens comprendront que c’est pour préserver notre gratuité », a expliqué la présidente.

Malgré les travaux routiers dans le secteur, les organisateurs assurent que l’accès au site sera simple et bien balisé. Des bénévoles guideront les automobilistes vers les stationnements aménagés derrière la polyvalente.

Au total, ce sont près de 200 bénévoles qui prêteront main-forte tout au long de l’événement. « Ce festival, c’est notre fierté. Voir des centaines de personnes danser, rire, vibrer ensemble, c’est notre paye », a conclut Isabelle Guay.

Le comité organisateur tenait également à remercier les commanditaires du festival, à savoir, Desjardins - Caisse du Sud de la Beauce, Noël Quirion - entrepreneur-électricien, l'Agence Pixi, Intermarché St-Prosper, Thompson Constructions, Transport Raymond Tardif, Municipalité Saint-Prosper, la boucherie Beauce Boeuf, Beton St-Georges, Réfrigération JF Demers, Hyundai Beauce, Ford Appalaches, Comptabilité Côté et La Cage.

Il est possible de retrouver l'intégralité de la programmation en cliquant ici.