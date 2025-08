Les magasins d'autrefois du marchand Ephrem Poulin

Il y eut autrefois, il y a très longtemps, deux commerçants du nom d'Ephrem Poulin (tous deux nés dans les années 1800) ayant fait affaires sur la première avenue au centre-ville. Celui dont il est question ici fut le premier, né en 1838, 46 ans avant l'autre. Notre Ephrem Poulin, celui dont on parle ici, était marchand tandis que le dernier a été bijoutier.

Selon l'historien Vézina, Ephrem Poulin fut d'abord forgeron, au tournant de 1860, puis il est devenu «un des principaux commerçants de Saint-Georges». Il a construit son premier magasin sur la première avenue, en plein centre-ville. C'était avant l'arrivée de l'hôtel Maguire en 1890. Ils étaient non loin l'un de l'autre. Voyez une photo de son premier immeuble, probablement aux alentours de 1875 (photo 1). C'était un style d'immeuble assez répandu à cette époque, même genre que le Manoir Pozer et que la maison de Thomas Veilleux dans l'ouest. Remarquez qu'il avait écrit son nom bien en évidence directement sur l'immeuble: EPH POULIN MARCHAND. Très simple comme bâtiment, mais c'était tout à fait convenable au départ.

Comme son commerce prospérait sans cesse, il l'améliora constamment. Il semble même qu'il souleva sa bâtisse pour aménager un étage additionnel au niveau de la première avenue de façon à augmenter la surface commerciale. Il a ajouté une annexe vers l'arrière, servant d'entrepôt pour son abondante marchandise (photo 2). De plus il y a maintenant une grande galerie en avant et sur le côté. Et il a ajouté une autre publicité sur la façade de l'édifice, cette fois avec son nom au complet: EPHREM POULIN MARCHAND. On réalise que plusieurs marchandises sont bien à la vue, pour attirer davantage de clients.

Autre expansion postérieure. Probablement que son immeuble était rendu trop petit pour loger toute sa marchandise et pour pouvoir accueillir plus de clients, il érigea un autre immeuble de même style mais deux fois plus long de l'autre côté de la rue, juste en face du premier, vers 1895 (photo 3). Il y avait cinq lucarnes. Remarquez son enseigne EPHREM POULIN MARCHAND GÉNÉRAL. Son premier édifice est devenu sa résidence et il a déménagé son commerce dans sa nouvelle bâtisse beaucoup plus vaste. C'était un secteur achalandé et très populaire, la preuve en étant qu'on y a aménagé une arche lors d'une fête religieuse (photo 4). Autre décor de célébration festive à la photo 5. Aussi un achalandage impressionnant près de cet édifice à la même époque (photo 6). Un grand avantage qu'il avait était d'être tout juste à côté du pont de bois de David Roy, favorisant l'accès à son magasin pour tous ceux qui avaient affaire dans l'est. Voyez son imposant magasin situé entre les deux ponts lorsqu'on a ouvert le premier pont de fer en 1912, photo prise à partir de l'ouest (photo 7).

Ephrem est décédé en 1918. Son grand édifice a été détruit par un énorme incendie le 27 avril 1921, alors qu'il appartenait à Mathias Dutil. Et l'autre immeuble ayant logé son premier magasin fut démoli vers 1925 pour y ériger la maison du Dr Joseph Michaud. Quels souvenirs!

Photos 1, 6 et 7 du fonds Claude Loubier. Photo 2 du fonds Gérard Gendreau. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique