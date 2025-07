Rions un peu (7)

Comme moi, en avez-vous plein le casque des folies quotidiennes de Donald Trump? Vous en avez aussi plein le casque des points de presse quotidiens des quatre principaux chefs de partis qui multiplient des promesses qui risquent fort d’être oubliées au lendemain des élections?

Alors, on est dû pour une petite rigolade. Allons-y!

Youpi! Yahoo!

Dans le désert du Nevada, une touriste est tombée en panne d’essence. Pas une seule voiture en vue. Tout à coup arrive un indien à cheval qui s’arrête et lui dit : «Montez derrière moi, je vais vous amener à la prochaine station-service. Il repart avec elle au gallot et, pendant tout le parcours, il crie : «Youpi! Yahoo!»

Il dépose la dame à la station-service et s’éloigne en continuant de crier : «Youpi! Yahoo!» Le pompiste dit à la touriste : «Il avait l’air drôlement joyeux votre indien, qu’est-ce que vous lui avez fait?»

«Je ne sais pas, rien en particulier. J’étais derrière lui sur le cheval, les bras passés autour de sa taille et je me tenais au pommeau de la selle.»

Et le pompiste d’intervenir : «Mais, Madame, vous ne savez pas que les indiens montent toujours sans selle?»

Il fait noir ici

Pendant que son mari travaille, une femme reçoit son amant à la maison. Un jour, son fils de 8 ans se cache dans la garde-robe pour voir ce que sa mère fait avec le visiteur. Soudains, le mari arrive à l’improviste. Paniquée, la femme cache son amant dans la garde-robe.

Le fils : fait noir ici

L’amant : oui, c’est vrai

Le fils : J’ai un ballon de foot à vendre, tu veux l’acheter?

L’amant : Non, merci!

Le fils : Mon père est là dehors…

L’amant : OK, Combien?

Le fils : 200 $

Quelques jours plus tard, le père dit à son fils : «Prends ton ballon, on va aller jouer une partie.» Le fils répond : «Je ne peux pas, je l’ai vendu.» «Combien ?» demande le père. Et le fils de répondre : «200 $.»

Choqué, le père reproche à son fils d’avoir arnaqué l’acheteur et l’amène aussitôt à l’église pour qu’il aille se confesser. Poussé dans le confessionnal, le fils dit : «Fait noir ici.» Et le curé de répondre : «Pas encore toi…»

20 ans plus tard

Un couple de fermiers fête ses 25 ans de mariage. L’époux dit à sa douce moitié : «Tu te souviens, il y a 25 ans, quand on faisait l’amour dans le champ et que tu t’agrippais à la clôture? Tu sais ce qui me ferait plaisir? C’est qu’on refasse ça.»

L’épouse accepte et les deux se retrouvent dans le champ. Il remettent ça passionnément et, à la fin, l’époux dit : «Bon sang, tu bouges encore plus qu’il y a 25 ans.»

Et l’épouse de répondre : «C’est que, il y a 25 ans, la clôture n’était pas électrifiée…»

Saint Bernard

Une dame se promène dans un parc avec ses deux grands chiens. En chemin, elle croise un gamin ébahi devant la beauté des animaux.

«Tu aimerais caresser mes deux Saint-Bernard?» demande la dame au gamin,

Et le gamin de répondre : «Oui, j’aimerais bien, mais je ne m’appelle pas Bernard…»

Ami ou ennemi?

Deux gars discutent. Le premier dit : «Si je couche avec ta femme, on sera encore ami?»

«Non» de répondre l’autre.

- «Alors, on sera ennemi?»

- «Non.»

- «Alors, on sera quoi»

- «On sera quitte!»

Histoire de coq

Sur une route de campagne, un conducteur passe devant une ferme au moment où le coq décide de traverser. Et, paf, l’auto frappe le coq et le tue.

Désolé, le conducteur s’arrête, récupère le coq, va trouver le fermier et lui dit : «J’ai tué votre coq, que puis-je faire pour le remplacer?»

Et le fermier de répondre : «Allez-y, les poules sont dans le poulailler…»

Surprise

Après une belle nuit d’amour, un jeune homme se tourne sur le côté et aperçoit la photo d’un autre homme sur la table de nuit.

- «C’est ton mari?» demande-t-il à sa jolie compagne

- «Mais non, idiot» répond-elle en se blottissant contre lui.

- «Ton petit ami, alors?»

- «Mais non, pas du tout dit-elle en lui mordillant l’oreille.

- «Bon… Mais c’est qui finalement?»

- «C’est moi avant l’opération…»

Histoire de boule

Un homme joue à la pétanque devant un asile de fous. Il lance sa boule trop fort et celle-ci pénètre dans l’établissement. Alors qu’il lui courre après, les infirmiers l’arrêtent et lui demandent ce qu’il vient faire là.

L’homme s’exclame :«Je suis ma boule, je suis ma boule!»

Il n’est jamais ressorti…

Qui a dressé qui?

Deux singes discutent dans un laboratoire : «Tu vois le type en blouse blanche là-bas? Eh bien, j’ai réussi à le dresser. À chaque fois que j’appuie sur ce bouton, il m’apporte une banane…»

Caoutchouc

Un vieillard monte dans un wagon où il n’y a plus une seule place de libre. Juste devant lui, une mère de famille et ses cinq enfants occupent six places, mais aucun des enfants ne se lève.

Pour attirer l’attention, le vieillard frappe à plusieurs reprises le sol avec sa canne, espérant que la dame finisse par demander à l’un de ses enfants de céder sa place.

Mais elle se contente de dire : «Monsieur, vous pourriez mettre un caoutchouc au bout de votre canne.»

Et la vieillard de répondre : «Si vous en aviez mis un au bout de celle de votre mari, je serais assis…»

Courage

Il reste encore 1386 jours au mandat de Donald Trump.

Pensée de la semaine

