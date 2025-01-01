Réfection de la 95e rue jusqu'en octobre

La Ville de Saint-Georges a entrepris cette semaine des travaux majeurs de réfection complète des services municipaux sur la 95e rue, entre la 5e avenue et la 11e avenue.

Le chantier sera actif jusqu’à la fin du mois d'octobre prochain. Le projet est réalisé par l’entrepreneur Giroux & Lessard ltée, pour la somme de 2 677 365 $.

Pendant toute la durée des travaux, la rue sera fermée à la circulation, sauf pour les usagers locaux. Sur la 5e avenue, entre la 94e rue et la 98e rue, la circulation sera interdite pendant toute la durée des travaux.

Notez que ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles, de l’avancement du chantier ou des conditions météorologiques.

L'administration municipale invite à la prudence à l’approche du chantier.