Réfection et construction de pont

Plusieurs entraves majeures sur les routes de la Beauce

durée 10h00
10 août 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Plusieurs entraves majeures sont à prévoir en Beauce dans les prochains jours en raison de la réfection et de construction de différents ponts.

Sainte-Marie

À Sainte-Marie, la réfection d’un pont sur la route Carter, à la hauteur de l'A 73, se tiendra jusqu’au 28 novembre prochain. Par conséquent, en direction ouest, l’accès à l’autoroute A73 Sud est fermé jusqu’au 15 septembre. Aussi, l’une des deux voies de circulation est fermée pour la durée des travaux. Enfin, dans une direction à la fois, la circulation se fait à contresens sur la voie opposée.

La vitesse est limitée à 50 km/h dans le secteur.

Saint-Victor

À Saint-Victor, la route à Gaton est complètement fermée entre le 7e Rang et la Route 108, et ce, jusqu’au 12 septembre prochain pour la construction d’un pont. Des détours ont été mis en place.

Scott

À Scott, la réfection d’un pont sur la route 173 entraîne des complications à la circulation, et ce, jusqu’au 18 décembre 2025. Ainsi, en tout temps, une voie sur deux est fermée dans les deux directions. De plus, sur l’autoroute en direction Sud, la chaussée est fermée et la circulation se fait à contresens sur la route opposée. La vitesse y est limitée à 90 km/h.

Notons que l’accès à l’Autoroute 73 direction Sud est fermé à cet endroit. 

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consultez le Québec 511 pour en faire le suivi. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

