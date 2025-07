Le CJE Beauce-Nord remet plus de 650$ au Groupe accompagnement Jonathan

Le CJE Beauce-Nord a remis cette semaine un chèque de plus de 650$ au Groupe accompagnement Jonathan, un organisme dévoué à l’accompagnement des personnes vivant un deuil ou une maladie grave.

Ces fonds ont été amassés lors du tournoi de soccer familial qui s’est tenu le dimanche 22 juin, réunissant huit équipes engagées autour d’une même cause; soutenir les personnes traversant des moments difficiles.

Le Groupe accompagnement Jonathan travaille depuis plusieurs années pour aider les personnes endeuillées ou confrontées à la maladie, en leur offrant soutien, écoute et réconfort à travers divers services et ateliers. Le montant remis contribuera directement au maintien et au développement de ces services essentiels.