Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Entretien audio

En tête-à-tête avec Josée Veilleux

durée 08h00
16 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste
Chargement du lecteur ...

Passionnée de voyages et d’aventures, Josée Veilleux a visité près d’une quinzaine de pays. Le seul continent sur lequel elle n’a jamais mis les pieds, c'est l’Asie.

Elle a entrepris ses premiers voyages après avoir eu ses quatre enfants, alors qu’elle avait une vingtaine d’années. « J’ai commencé par découvrir comment le monde vivait ailleurs sur la planète, quelles sont les choses qu’ils peuvent nous apprendre qui sont différentes de nous », a-t-elle confié à EnBeauce.com

Après avoir passé ses premiers séjours dans le sud, elle s’est rapidement lassée de la plage et a souhaité vivre des expériences plus actives. Petit à petit, Josée s’est mise à préparer elle-même ses voyages. 

Parmi ses destinations favorites, on retrouve la France, pour la facilité de la langue, l’histoire du pays et l’accueil de la part des français. 

Écoutez l’entrevue complète pour découvrir ses anecdotes et conseils de voyages.

Écoutez tous nos balados en cliquant ici

RECOMMANDÉS POUR VOUS

En tête-à-tête avec Marie-France Roy, Josée Veilleux et Guylaine Bilodeau

Publié le 9 août 2025

En tête-à-tête avec Marie-France Roy, Josée Veilleux et Guylaine Bilodeau

Marie-France Roy, Josée Veilleux et Guylaine Bilodeau forment Les Québecwises, l'équipe numéro 24 du Trek Rose Trip.  Du 8 au 14 mai derniers, les trois Beauceronnes ont vécu une aventure 100% féminine sur l’île de Boa-Vista au Cap-Vert. Cette course d’orientation vise, entre autres, à collecter des fonds pour la recherche sur le cancer du sein. ...

LIRE LA SUITE
En tête-à-tête avec Marcel Roy

Publié le 6 août 2025

En tête-à-tête avec Marcel Roy

Lorsqu'il lui a remis une médaille de reconnaissance, en mai dernier, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a qualifié Marcel Roy de «pilier de la communauté [...] dont l’impact se mesure autant dans les salles de classe que dans le cœur des Beaucevillois et Beaucerons de la région.» Il faut dire que l'homme a consacré plus de 50 ans de sa ...

LIRE LA SUITE
En tête-à-tête avec Hélène Rodrigue

Publié le 26 juillet 2025

En tête-à-tête avec Hélène Rodrigue

Dans ce nouvel épisode, Hélène Rodrigue nous parle de sa famille, de son histoire et partage avec nous des valeurs fondamentales qui ont guidé sa vie. Elle a grandit dans une famille heureuse installée à Saint-Georges ouest. À l'adolescence, Hélène a rencontré Marcel, son premier et grand amour. Cet été, ils célèbreront leur noce d'or. Depuis ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge