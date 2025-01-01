En tête-à-tête avec Josée Veilleux

Chargement du lecteur ...

Passionnée de voyages et d’aventures, Josée Veilleux a visité près d’une quinzaine de pays. Le seul continent sur lequel elle n’a jamais mis les pieds, c'est l’Asie.

Elle a entrepris ses premiers voyages après avoir eu ses quatre enfants, alors qu’elle avait une vingtaine d’années. « J’ai commencé par découvrir comment le monde vivait ailleurs sur la planète, quelles sont les choses qu’ils peuvent nous apprendre qui sont différentes de nous », a-t-elle confié à EnBeauce.com.

Après avoir passé ses premiers séjours dans le sud, elle s’est rapidement lassée de la plage et a souhaité vivre des expériences plus actives. Petit à petit, Josée s’est mise à préparer elle-même ses voyages.

Parmi ses destinations favorites, on retrouve la France, pour la facilité de la langue, l’histoire du pays et l’accueil de la part des français.

Écoutez l’entrevue complète pour découvrir ses anecdotes et conseils de voyages.