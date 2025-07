Production porcine: les éleveurs de la Beauce demandent d'être compensés «à bon prix»

Les éleveurs de porcs de la région demandent que les partenaires de l'industrie et les gouvernements reconnaissent la qualité de leur travail et la valeur de la garantie de l'approvisionnement qu'ils assurent, ce qui devrait se traduire par un «bon prix» aux producteurs.

C'est du moins le message livré par le président des Éleveurs de porcs de la Beauce, René Roy, lors de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme, qui s'est tenue à Sainte-Marie le 27 mars dernier.

«Vous êtes des entrepreneurs de grand calibre et une valeur sûre pour notre province et notre pays», a-t-il dit aux quelques 70 membres présents à la rencontre. «Vous l'avez démontré à de nombreuses reprises par le passé, surtout lors des dernières années qui ont été des plus tumultueuses. Et vous allez continuer à le démontrer dans les épreuves qui nous attendent.»

En cette année électorale fédérale, et celle qui viendra l'an prochain au Québec, M. Roy estime que les gouvernements doivent reconnaître l'importance de la production porcine pour l'économie de leurs régions, une industrie qui est en constante évolution (technique et scientifique) et qui est déterminée à aller chercher le maximum de marchés avant de demander un juste soutien à l'état. «Les éleveurs de porcs ne revendiquent pas un traitement de faveur et sont sensibles à la saine gestion des finances publiques [...] Toutefois, le filet de sécurité offert par nos gouvernements ne permet pas d'absorber tous les chocs; notre industrie se doit d'être compensée correctement pour des décisions politiques et commerciales de nos gouvernements ou de gouvernements étrangers (Chine et États-Unis)», a signalé le président du syndicat régional. «Nous travaillons notre gestion du risque mais nous ne pouvons pas pas gérer les relations diplomatiques à la place de nos gouvernements.»

Il a aussi fait savoir que, collectivement, les éleveurs ont pris en charge la restructuration «nécessaire» à leur secteur de production, comme le programme de retrait et l'établissement des volumes de référence. «L'ensemble des éleveurs font leurs devoirs, ça ne se fait pas sans anicroches, sans frustration, mais cela se fait», a indiqué René Roy.

En 2024, les Éleveurs de porcs de la Beauce ont produit 947 433 porcs pour l'abattoir, à partir de 456 producteurs, répartis dans 280 entreprises, pour une valeur de 276 M$.