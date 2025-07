Le syndicat appelle ses membres à rejeter les offres de Postes Canada

Havre l’Éclaircie dresse le bilan de son année 2024-2025, marquée par un taux d’hébergement jamais atteint auparavant. La maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants établie à Saint-Georges a accueilli 44 femmes et 27 enfants au cours des 12 derniers mois, faisant grimper le taux d’hébergement ...