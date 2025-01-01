Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation de l'urgence à 133%

durée 14h00
14 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à midi aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 133%.

Comparativement, il était à 180% pour l'Hôpital de Thetford, à 90% à celui de Montmagny, et à 165 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 47, alors que 14 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de quatre heures et 50 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de trois heures et 58 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 17 heures et quatre minutes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Avis d'ébullition d'eau à Saint-Alfred et Saint-Frédéric

Publié le 12 août 2025

Avis d'ébullition d'eau à Saint-Alfred et Saint-Frédéric

Un avis préventif d'ébullition de l'eau est en vigueur pour les résidences branchées au réseau d'aqueduc de la Municipalité de Saint-Alfred. Le problème survenu aux pompes de distribution de l'eau a déjà été réparé. Le tout devrait entrer dans l’ordre vendredi, le temps que les analyses en laboratoire soient effectuées et approuvées. Dans ...

LIRE LA SUITE
Prudence pendant les journées de forte chaleur

Publié le 8 août 2025

Prudence pendant les journées de forte chaleur

Selon les prévisions météorologiques, des températures très chaudes sont attendues dans la région au cours des prochains jours, atteignant les seuils de vague de chaleur extrême. Dans ce contexte, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches souhaite informer la population des mesures à prendre pour prévenir les risques à la ...

LIRE LA SUITE
Plus de dépistage du cancer colorectal au Canada

Publié le 7 août 2025

Plus de dépistage du cancer colorectal au Canada

Davantage de personnes ont eu recours à des tests de dépistage du cancer colorectal, mais moins de femmes déclarent avoir passé un test Pap tandis que le taux de mammographie est resté stable, selon des données publiées mercredi par Statistique Canada. Les données sont issues de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2024. ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge