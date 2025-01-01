Avis d'ébullition d'eau à Saint-Alfred et Saint-Frédéric

Un avis préventif d'ébullition de l'eau est en vigueur pour les résidences branchées au réseau d'aqueduc de la Municipalité de Saint-Alfred.

Le problème survenu aux pompes de distribution de l'eau a déjà été réparé.

Le tout devrait entrer dans l’ordre vendredi, le temps que les analyses en laboratoire soient effectuées et approuvées. Dans l'intervalle, l'avis est maintenu.

Un même avis préventif sera en vigueur dès demain, mercredi 13 août, pour le territoire de Saint-Frédéric, en raison des travaux pour la mise aux normes du service d'eau potable.