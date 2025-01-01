Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En vigueur depuis le 11 août

Avis d'ébullition d'eau à Saint-Alfred et Saint-Frédéric

durée 13h00
12 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Un avis préventif d'ébullition de l'eau est en vigueur pour les résidences branchées au réseau d'aqueduc de la Municipalité de Saint-Alfred.

Le problème survenu aux pompes de distribution de l'eau a déjà été réparé.

Le tout devrait entrer dans l’ordre vendredi, le temps que les analyses en laboratoire soient effectuées et approuvées. Dans l'intervalle, l'avis est maintenu.

Un même avis préventif sera en vigueur dès demain, mercredi 13 août, pour le territoire de Saint-Frédéric, en raison des travaux pour la mise aux normes du service d'eau potable.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation de l'urgence à 133%

Publié hier à 14h00

Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation de l'urgence à 133%

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à midi aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 133%. Comparativement, il était à 180% pour l'Hôpital de Thetford, à 90% à celui de Montmagny, et à 165 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le nombre total ...

LIRE LA SUITE
Prudence pendant les journées de forte chaleur

Publié le 8 août 2025

Prudence pendant les journées de forte chaleur

Selon les prévisions météorologiques, des températures très chaudes sont attendues dans la région au cours des prochains jours, atteignant les seuils de vague de chaleur extrême. Dans ce contexte, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches souhaite informer la population des mesures à prendre pour prévenir les risques à la ...

LIRE LA SUITE
Plus de dépistage du cancer colorectal au Canada

Publié le 7 août 2025

Plus de dépistage du cancer colorectal au Canada

Davantage de personnes ont eu recours à des tests de dépistage du cancer colorectal, mais moins de femmes déclarent avoir passé un test Pap tandis que le taux de mammographie est resté stable, selon des données publiées mercredi par Statistique Canada. Les données sont issues de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2024. ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge