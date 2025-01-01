Prudence pendant les journées de forte chaleur

Selon les prévisions météorologiques, des températures très chaudes sont attendues dans la région au cours des prochains jours, atteignant les seuils de vague de chaleur extrême.

Dans ce contexte, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches souhaite informer la population des mesures à prendre pour prévenir les risques à la santé liés à la chaleur:

Hydratez-vous: buvez beaucoup d’eau tout au long de la journée, sans attendre d’avoir soif ou selon les recommandations de votre médecin. Limitez les boissons alcoolisées, caféinées ou sucrées.

Restez au frais: passez quelques heures par jour dans un endroit frais, idéalement climatisé. Rafraîchissez-vous aussi souvent que nécessaire en prenant une douche ou un bain frais ou avec des serviettes mouillées froides.

Réduisez les efforts physiques: évitez les activités physiques intenses aux heures les plus chaudes de la journée, en particulier entre 10 h et 18 h;

Portez attention aux plus vulnérables: informez-vous de l’état de santé des personnes vivant seules et des personnes plus vulnérables de votre entourage comme les personnes âgées, les personnes en perte d’autonomie ou celles atteintes de problèmes importants de santé mentale. Téléphonez-leur et visitez-les régulièrement, et offrez-leur de l’aide au besoin pour bien appliquer les mesures de prévention recommandées.

Surveillez les enfants: ne laissez JAMAIS un bébé, un enfant ou une personne non autonome seul dans un véhicule ou une pièce fermée mal aérée, même pour quelques minutes seulement. Assurez-vous que les enfants boivent beaucoup d’eau tout au long de la journée (ou de lait pour les bébés allaités ou nourris au biberon).

Prenez des précautions au travail: si vous travaillez dans des conditions de chaleur, suivez les recommandations qui s’appliquent en milieu de travail. Renseignez-vous sur les autres mesures de prévention : hydratation, pauses, etc.

La chaleur peut entraîner plusieurs effets indésirables sur la santé, allant de la déshydratation jusqu’au coup de chaleur, qui peut être mortel. Tout le monde peut être affecté par la chaleur, mais certaines personnes sont plus vulnérables, notamment les personnes atteintes de maladies chroniques ou de problèmes graves de santé mentale, les personnes vivant seules et isolées socialement, les personnes âgées, les enfants de moins de 5 ans et les personnes en perte d’autonomie ou à mobilité réduite.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre état de santé ou celui d’un proche, contactez Info-Santé au 8-1-1. Pour toute urgence (ex : somnolence, perte de conscience, confusion, fièvre supérieure à 40oC), appelez le 9-1-1.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la page Chaleur extrême du site Québec.ca. La Direction de santé publique continue de suivre la situation de près et des mises à jour seront diffusées au besoin.