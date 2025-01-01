Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

durée 15h00
5 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 124%.

Comparativement, il était à 100% pour l'Hôpital de Thetford, à 70% à celui de Montmagny, et à 156 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 49, alors que 19 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de cinq heures et 24 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de trois heures et 41 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 13 heures et 40 minutes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de dépistage du cancer colorectal au Canada

Publié à 14h00

Plus de dépistage du cancer colorectal au Canada

Davantage de personnes ont eu recours à des tests de dépistage du cancer colorectal, mais moins de femmes déclarent avoir passé un test Pap tandis que le taux de mammographie est resté stable, selon des données publiées mercredi par Statistique Canada. Les données sont issues de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2024. ...

LIRE LA SUITE
Hausse du nombre de travailleurs exposés à des niveaux de bruit dangereux

Publié hier à 14h00

Hausse du nombre de travailleurs exposés à des niveaux de bruit dangereux

Le taux de travailleurs exposés au bruit intense est en augmentation au Québec, ce qui peut avoir des impacts sur leur santé auditive, notamment de développer de la surdité à un jeune âge. Un récent rapport de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a fourni des estimations de la prévalence de l'exposition au bruit intense en ...

LIRE LA SUITE
Neuf collectes de sang à venir dans la région

Publié le 3 août 2025

Neuf collectes de sang à venir dans la région

L'organisme Héma-Québec tiendra prochainement des collectes de sang dans la région. Voici les dates et les lieux des cliniques programmées: Mardi 5 août Saint-Prosper: Centre récréatif Desjardins, de 14 h 30 à 20 h. Vendredi 8 août Saint-Martin: Salle municipale, de 14 h à 20 h. Vendredi ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge