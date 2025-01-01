Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 124%.

Comparativement, il était à 100% pour l'Hôpital de Thetford, à 70% à celui de Montmagny, et à 156 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 49, alors que 19 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de cinq heures et 24 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de trois heures et 41 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 13 heures et 40 minutes.