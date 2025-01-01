Québec lance l'appel d'offres public en vue du transport médical héliporté

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ont annoncé ce vendredi le lancement officiel de l'appel d'offres public visant à sélectionner un prestataire de service pour l'implantation du transport médical héliporté.

« Je suis très heureux de franchir aujourd'hui cette importante étape. Le transport médical héliporté permettra enfin au Québec de se doter d'une composante essentielle de son système de soins, en assurant un accès plus rapide aux services spécialisés pour les patientes et les patients qui en ont le plus besoin. Il s'agit d'un engagement électoral que nous avions pris envers la population. Cette étape marque un jalon concret vers sa réalisation. Je remercie les équipes qui mettent tous les efforts nécessaires pour que ce projet se concrétise », a souligné Christian Dubé alors que le Québec demeure la seule province canadienne sans service public de transport médical héliporté.

Le projet vise à répondre aux besoins des populations situées entre 75 et 250 kilomètres des grands centres hospitaliers, notamment pour des infarctus, des AVC, des traumatismes graves ou encore des urgences néonatales et pédiatriques.

Ainsi, le service de transport médical héliporté s'inscrit dans la mise en œuvre de la Politique gouvernementale sur le système préhospitalier d'urgence. Le gouvernement en a posé les premiers jalons en 2023-2024, avec un investissement de 125 millions $ sur cinq ans, annoncé dans le budget provincial. Le Service aérien gouvernemental (SAG) supervise cet appel d'offres lancé à la suite de l'avis d'intérêt publié en 2024. Ce dernier a confirmé la capacité du marché à répondre aux besoins du Québec pour ce projet.

La mise sur pied du transport médical héliporté comprend quatre chantiers se déroulant en parallèle :

- l'évaluation des besoins cliniques des demandes de transport héliporté par un centre d'appels;

- la construction d'héliports sécuritaires;

- la formation des équipes médicales et l'organisation clinique;

- la sélection du fournisseur de service.

Le transport médical héliporté viendra compléter les services existants (ambulances terrestres et avions-hôpitaux) dans une logique d'intégration du système de transport médical d'urgence.

L'appel d'offres se tient jusqu'au 22 septembre 2025.