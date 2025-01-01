Nous joindre
D'autres municipalités pourraient emboîter le pas

Interdiction d’arrosage à La Guadeloupe

durée 14h00
11 août 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Des municipalités de la région viennent d'émettre des avis d'interdiction d'arrosage sur leur territoire, ou d'utilisation modérée de l'eau, en raison des fiables précipitations depuis deux semaines, et des périodes de fortes chaleur des derniers jours.

C'est le cas de la Municipalité de la Guadeloupe pour tous les secteurs desservis par son réseau d'aqueduc.

Ainsi, dès aujourd'hui, et jusqu’à nouvel ordre, il est strictement interdit d’arroser les pelouses, de laver les voitures et de remplir les piscines. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 50$, plus les frais.  Cependant, l’arrosage du potager est toléré en soirée seulement. 

L’avis d’interdiction restera en vigueur jusqu’à ce que des précipitations  suffisantes soient reçues et que la situation des réserves d’eau soit stabilisée. 

Deux autres localités ont quant à elles lancé un appel à la «modération» sur l'utilisation de l'or bleu. Saint-Frédéric et Saint-Martin demandent à leur population d'éviter l’arrosage des pelouses et jardins, le remplissage ou le renouvellement de l’eau des piscines, le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles et la très mauvaise et inutile habitude d'arroser les surfaces en asphalte pour les nettoyer.

Aussi, pour aider à économiser l’eau potable, des bons gestes peuvent être posés en ce sens. Ainsi, la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon invite ses citoyens à faire fonctionner leur lave-vaisselle lorsqu'il est vraiment plein, pour éviter le gaspillage du précieux liquide.

Par ailleurs, l'indice de danger d'incendie en forêt est de niveau très élevé en Chaudière-Appalaches, selon les indications de la SOPFEU (Société pour la prévention des incendies de forêt).

