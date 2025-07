Près de 2,3 M$ à 22 municipalités de Beauce-Sud

Une somme supplémentaire de 2 274 073 $ sera investie pour appuyer le développement de 22 municipalités de la circonscription de Beauce-Sud.

C'est le député Samuel Poulin qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Ces nouvelles sommes pourront appuyer la mise à jour d’un centre communautaire, d’un parc, d’un aréna, de patinoires, de piscines, de centres sportifs ou encore de l’hôtel de ville. Le tout émane du Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux.

L'élu rappelle que ceci s’ajoute à un montant de 28 millions, consacré à toutes les municipalités de Beauce-Sud en août dernier, pour appuyer la réfection des routes et des infrastructures municipales, et ce, pour les cinq prochaines années. Plus de 5 millions ont également été remis aux 23 municipalités en novembre dernier en lien avec le versement d’un point de TVQ aux municipalités. «Dans les deux cas, il s’agit de sommes records versées par le gouvernement du Québec pour appuyer le développement de la ville de Saint-Georges et des 22 autres municipalités du territoire», signale le député Poulin.

Voici les sommes octroyées aux municipalités visées:

Courcelles-Saint-Évariste — 150 000 $

La Guadeloupe — 115 109 $

Lac-Poulin — 75 000 $

Notre-Dame-des-Pins — 116 152 $

Saint-Benjamin — 100 834 $

Saint-Benoît-Labre — 111 415 $

Saint-Côme–Linière — 149 003 $

Saint-Éphrem-de-Beauce — 127 385 $

Saint-Gédéon-de-Beauce — 121 583 $

Saint-Hilaire-de-Dorset — 75 000 $

Saint-Honoré-de-Shenley — 110 090 $

Saint-Ludger — 98 270 $

Saint-Martin — 132 469 $

Saint-Philibert — 75 000 $

Saint-Prosper — 155 826 $

Saint-René — 75 000 $

Saint-Robert-Bellarmin — 75 000 $

Saint-Simon-les-Mines — 75 000 $

Saint-Théophile — 75 000 $

Saint-Zacharie — 110 937 $

Sainte-Aurélie — 75 000 $

Sainte-Clotilde-de-Beauce — 75 000 $