Conducteur arrêté pour conduite avec capacités affaiblies

Saint-Séverin : un accident fait trois blessés sur le rang Sainte-Anne

durée 12h15
16 août 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les services de secours ont été appelés pour un accident impliquant un véhicule sur le rang Sainte-Anne à Saint-Séverin ce samedi 16 août vers 4h30.

Cinq personnes étaient présentes dans le véhicule qui a fait une sortie de route, dont trois ont été transportées à l'hôpital pour y traiter des blessures importantes.

Selon Frédéric Deshaies, porte-parole de la Sûreté du Québec, deux des trois personnes transportés à l'hôpital sont actuellement dans un état critique et on craindrait pour leur vie. 

À noter que le conducteur du véhicule âgé de 23 ans et originaire de l'Ancienne-Lorette, a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool.

L'enquête se poursuit pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé et un reconstitutionniste de la SQ s'est rendu sur place. La circulation a été rétablie peu avant midi.  

