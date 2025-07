Conduite dangereuse à Saint-Victor: la SQ recherche des témoins

La Sûreté du Québec vient d'émettre un communiqué demandant la collaboration du public, afin de localiser un individu qui a effectué des manoeuvres de conduite dangereuse.

L'incident est survenu le samedi 26 juillet, vers 22 h 20, lors des Festivités western de Saint-Victor.

À ce moment-là, le suspect, au volant d’un véhicule Chevrolet Silverado 1500 noir, de l'année 2016 et immatriculé dans l’État du New Hampshire, a été vu en train d’effectuer une manœuvre imprudente en faisant patiner et déraper les pneus de son véhicule. L’infraction s’est produite à l’intersection de la rue des Écoliers et de la route 108, ainsi qu’à l’intersection de la route 108 et de la rue Commerciale.

Intercepté par les policiers il a refusé d’obtempérer et a pris la fuite, adoptant une conduite dangereuse. À ce moment-là, la rue Commerciale était fortement achalandée de piétons et de véhicules, si bien que les agents n'ont pu aller à sa poursuite.

Le véhicule a ensuite été aperçu dans les environs de Saint-Victor, Lac-Fortin et Saint-Benoît-Labre. Les démarches se poursuivent afin de localiser le conducteur.

La SQ indique que des personnes se trouvaient à bord du véhicule au moment des événements. Le corps policier souhaite vérifier que ces passagers n’auraient pas été victimes d’acte criminel.

Toute personne ayant été témoin de la scène ou disposant d’informations susceptibles de faire avancer l’enquête est invitée à communiquer de façon confidentielle avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.