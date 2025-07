Face à face à Saint-Gédéon: la femme est décédée

La femme qui avait été gravement blessée dans un face à face survenu ce jeudi vers 12 h 15 sur la route 204 Sud à Saint-Gédéon est malheureusement décédée.

Son décès a été constaté au centre hospitalier, selon le service des communications de la Sûreté du Québec. Les services d'urgences avaient dû utiliser les pinces de désincarcération pour l'extraire de sa voiture.

Le conducteur du deuxième véhicule impliqué, un pick-up, s'en est sorti avec des blessures mineures.

Tous deux étaient seuls à bord de leur véhicule.

Une enquête est en cours pour éclaircir les causes et circonstances de l'événement. La route 204 est fermée pour une durée indéterminée entre le rang 7 et le rang 9.