La «Lune de l’Esturgeon» se lève ce soir

8 août 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les amateurs d'astronomie — et tous les autres aussi! — pourront s'en donner à coeur joie, alors que brillera la Lune de l’Esturgeon à compter de ce soir. 

Plus spécifiquement, l'astre se lèvera ce 8 août à 20 h 14, pour se coucher à 5 h 49, demain matin, après avoir été pleine à 3 h 55.

La pleine lune d’août porte plusieurs autres noms comme, la lune rouge, la lune des petites laines, la lune du maïs vert, ou encore la lune des herbes, ces deux dernières appellations en référence au pic des récoltes qui s'annonce.

 

