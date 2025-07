Saint-Georges offre 500 abonnements au Partage Club

À l'occasion du Jour de la Terre 2025, le comité de Développement durable de la Ville de Saint-Georges offre 500 abonnements annuels gratuits au Partage club, une application de partage d'objets entre voisins.

Une fois abonnés, les membres de Partage Club peuvent offrir de prêter des objets ou encore publier une demande pour un objet qu'ils aimeraient emprunter. Les objets prêtés sont très variés: articles de plein air, outils de construction ou de jardinage, poussettes, tables pliantes, etc.

« C'est un réseau de solidarité citoyen (...). Ça vise aussi la réduction des achats sous-utilisés », a expliqué Olivier Duval, conseiller municipal du District 7 et président du comité Développement durable, en conférence de presse ce mardi matin. « Je souhaite que les gens puissent en bénéficier le plus possible, je pense que ça va être très utile. »

Selon les statistiques cumulées par les administrateurs de cette application québécoise, la valeur moyenne des objets empruntés est estimée à 150 $, et environ 80% des demandes sont satisfaites en moins de 24 heures.

Notons que les abonnés bénéficient également de la Responsabilité Partage Club, en cas de dommage aux biens ou de non-retour volontaire. L'entreprise s'engage à dédommager le prêteur pour les objets d'une valeur de 25 $ ou plus, jusqu'à concurrence de 300 $ par année.

« Profitons de la Terre, de la beauté qu'elle peut nous procurer et prenons-on soin à travers l'action », a conclu le conseiller municipal en ce jour spécial.

Comment obtenir un abonnement gratuit

Pour obtenir l'un des 500 abonnements gratuits offerts par la Ville, il suffit de télécharger l'application Partage Club sur l'App Store ou Google Play. Il faut ensuite se créer un compte et entrer son code postal pour que l'abonnement gratuit soit automatiquement activé.

Si vous êtes déjà membre, vous pourrez ouvrir votre profil, cliquer sur Mon abonnement et entrer le code: SAINTGEORGESPC, L'abonnement sera activé automatiquement.

Normalement, l'inscription à Partage Club coûte 8$ par mois ou 60 $ par année.

Le comité du Développement durable de Saint-Georges est à la recherche de membres volontaires.