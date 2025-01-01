Chaudière-Appalaches demande un modèle d’immigration mieux adapté

La Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA) et Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ) unissent leurs voix pour réclamer un modèle d’immigration plus ancré dans les besoins du marché du travail régional.

Leur mémoire, déposé dans le cadre de la consultation publique du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) sur la planification pluriannuelle 2026-2029, souligne l’urgence d’une approche cohérente et adaptée.

Dans une région où le taux de chômage est parmi les plus bas du Québec, la rareté de main-d’œuvre demeure un frein majeur pour les entreprises. Selon la TREMCA et la CAÉ, les outils déjà disponibles – comme le traitement simplifié, la modulation des seuils ou l’accès au Programme de l’expérience québécoise (PEQ) – sont encore trop peu exploités, créant un décalage entre les discours politiques et la réalité vécue sur le terrain.

Cinq recommandations phares

Le mémoire propose cinq mesures concrètes pour renforcer l’intégration durable des personnes immigrantes et soutenir les employeurs :

- Faciliter l’accès temporaire à la résidence permanente pour les personnes déjà établies en région.

- Rétablir les anciennes conditions du traitement simplifié, dont l’exemption d’affichage et l’élargissement des postes admissibles.

- Adapter la durée des permis de travail aux réalités régionales, notamment en tenant compte du taux de chômage local.

- Accroître le financement et l’accessibilité des services de francisation, considérés comme un pilier central de l’intégration.

- Adopter une communication gouvernementale plus cohérente et respectueuse, valorisant les efforts collectifs des régions.

Miser sur une immigration durable et francophone

Les organisations rappellent que la prospérité économique de la Chaudière-Appalaches dépend fortement de la contribution des travailleurs étrangers. « Pour préserver la cohésion sociale et répondre aux besoins économiques, les politiques doivent être construites avec et pour les régions », insistent-elles.

En somme, la TREMCA et Chaudière-Appalaches Économique souhaitent que le gouvernement du Québec mette en place des politiques migratoires plus souples, réalistes et adaptées, afin d’assurer une intégration humaine, durable et francophone des nouveaux arrivants.