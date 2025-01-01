Aux Jeux d’été Olympiques spéciaux
De belles performances pour les nageurs du Club de Natation Régional de Beauce
Plusieurs nageurs du Club de Natation Régional de Beauce (CNRB), membres de l’équipe de Chaudière-Appalaches, se sont distingués lors des Jeux d’été Olympiques spéciaux, qui se tenaient du 6 au 10 août à Granby.
Alexandra Rodrigue a récolté quatre médailles d’argent (25 m dos, 50 m dos, 50 m brasse et relais féminin 4x50 m quatre nages) et une de bronze (25 m libre), en plus d’une 4e place au 25 m brasse et d’une 5e place au 50 m libre.
Charles-Antoine Bourque a, quant à lui, remporté trois médailles d’argent (50 m dos, 25 m brasse, 100 m QNI), deux médailles de bronze (50 m libre et relais masculin 4x50 m quatre nages) et obtenu des 4e et 5e positions au 100 m libre et au 25 m dos.
Exenia Bolduc a décroché l’argent au 25 m libre, le bronze au 25 m dos et une 6e place au 50 m libre. Pier-Ann Bourque est montée sur la plus haute marche du podium au 25 m libre, en plus de terminer 4e au 50 m libre et 5e au 50 m dos.
De son côté, Luca D’Amico a gagné l’or au 25 m dos ainsi que deux médailles de bronze (25 m libre et 25 m brasse). Enfin, Olivier Maheux a remporté l’or au 25 m libre et une 5e place au 50 m libre.
Le CNRB s’est dit très fier de ses représentants, qui ont contribué à la récolte de médailles régionales et offert de belles performances tout au long de la compétition.