De belles performances pour les nageurs du Club de Natation Régional de Beauce

Plusieurs nageurs du Club de Natation Régional de Beauce (CNRB), membres de l’équipe de Chaudière-Appalaches, se sont distingués lors des Jeux d’été Olympiques spéciaux, qui se tenaient du 6 au 10 août à Granby.

Alexandra Rodrigue a récolté quatre médailles d’argent (25 m dos, 50 m dos, 50 m brasse et relais féminin 4x50 m quatre nages) et une de bronze (25 m libre), en plus d’une 4e place au 25 m brasse et d’une 5e place au 50 m libre.

Charles-Antoine Bourque a, quant à lui, remporté trois médailles d’argent (50 m dos, 25 m brasse, 100 m QNI), deux médailles de bronze (50 m libre et relais masculin 4x50 m quatre nages) et obtenu des 4e et 5e positions au 100 m libre et au 25 m dos.

Exenia Bolduc a décroché l’argent au 25 m libre, le bronze au 25 m dos et une 6e place au 50 m libre. Pier-Ann Bourque est montée sur la plus haute marche du podium au 25 m libre, en plus de terminer 4e au 50 m libre et 5e au 50 m dos.

De son côté, Luca D’Amico a gagné l’or au 25 m dos ainsi que deux médailles de bronze (25 m libre et 25 m brasse). Enfin, Olivier Maheux a remporté l’or au 25 m libre et une 5e place au 50 m libre.

Le CNRB s’est dit très fier de ses représentants, qui ont contribué à la récolte de médailles régionales et offert de belles performances tout au long de la compétition.