Beauce-Etchemin

Sept projets de la région soutenus par Promutuel Assurance

11 août 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Sept organismes de la Beauce-Etchemin ont reçu un appui financier de Promutuel Assurance dans le cadre de son programme Au cœur de votre collectivité.

Ils font partie des 29 organisations, des territoires allant de la région de Chaudière-Appalaches jusqu'à la Montérégie, qui se partagent une contribution totale de 788 600 $.

Les projets soutenus dans la région sont les suivants:

Association d’entraide communautaire La Fontaine — Sainte-Marie
Aménagement d’espaces inclusifs pour les familles, les aînés, les  proches aidants et les personnes vivant avec des limitations.

Épicerie Pop — Lac-Etchemin
Amélioration et embellissement de l’Épicerie Pop.

La Chambre de commerce de Saint-Frédéric
« Rires et racines », aménagement d’un nouveau module de jeu.  

La Rencontre, organisme en santé mentale — Sainte-Marie 
Une cuisine pour tous: aménagement d’une cuisine communautaire.

Les Auxiliaires Bénévoles du Centre d’hébergement de Beauceville
Acquisition de deux juke-box. 

Loisirs de Saint-Elzéar
Aménagement d’un nouvel espace multisports à Saint-Elzéar.

Service incendie de Scott
Amélioration d’un camion autopompe incendie et achat d’équipements.

