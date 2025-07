Faites l’expérience du déjeuner façon Shaker… dès le matin!

Connu pour ses cocktails signatures, ses tartares savoureux et ses plats gourmets, le Shaker Cuisine & Mixologie de Saint-Georges étend désormais son expérience unique à l’heure du déjeuner.

Depuis le début mai, l’établissement propose un menu déjeuner original, offert les samedis et dimanches de 8 h à 13 h, sur place dans un décor aussi festif que chaleureux, notamment sur sa terrasse trois saisons.

« On voulait offrir quelque chose qui colle à notre identité : une expérience qui sort de l’ordinaire, même au déjeuner », explique Marie-Claude Grégoire, co-propriétaire. « C’est plus qu’un repas, c’est une ambiance, un moment pour se faire plaisir. »

Une carte éclatée, entre classiques revisités et découvertes

Au menu? Bien plus qu’une simple assiette de bacon et œufs. Le Shaker Saint-Georges mise sur une sélection originale et raffinée, tout en laissant la place aux classiques. Les œufs bénédictines, les pancakes japonais garnis de fruits frais et de basilic, les toasts à l’avocat santé, les bols énergisants, sans oublier la bavette de bœuf du matin viennent surprendre les papilles dès les premières bouchées.

Et fidèle à sa réputation, le Shaker n’oublie pas la touche festive : bar à mimosas, smoothies maison, cafés alcoolisés ou non, et menu enfant sont aussi proposés pour plaire à tous les types de convives.

Un déjeuner à la hauteur de l’expérience Shaker

Seuls deux restaurants de la chaîne au Québec offrent actuellement le brunch, dont celui de Saint-Georges. Une exclusivité que l’équipe locale voulait absolument proposer à sa clientèle.

« On a senti qu’il y avait une envie de vivre le Shaker autrement. C’est l’occasion de redécouvrir notre restaurant dans une ambiance plus décontractée, mais toujours aussi soignée », souligne Marie-Claude Grégoire.

L’endroit devient donc un rendez-vous parfait pour vos fins de semaine d’été, que ce soit en famille, entre amis ou pour un tête-à-tête gourmand.

Infos pratiques

Du samedi au dimanche du 8h à 13h

Réservation recommandée : (418) 221-8044 / 11655 B 1re Avenue, Saint-Georges

Découvrez la carte des déjeuners en cliquant ici.